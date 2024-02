Krzysztof Ibisz kiedyś i dziś. Tak się zmieniał wiecznie młody prezenter! Zobacz wyjątkowe zdjęcia!

Kim jest Krzysztof Ibisz

Ale do rzeczy - jak to się stało, że Ibisz wylądował w mediach? Nie było to dzieło przypadku: w 1984 r. ukończył LIII Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia PAX pw. św. Augustyna w Warszawie, a w 1988 r. - studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej, Teatralnej i Filmowej w Łodzi. W 1998 r. został absolwentem studiów podyplomowych w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Później nadszedł czas na debiuty. Jako aktor zaliczył go w sztuce Sen nocy letniej w stołecznym Teatrze Ochoty 18 lipca 1987 r., zaś w latach 1988–1993 związał się ze sceną Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Warszawa. Co ciekawe, na początku lat 90. zaliczył epizod polityczny: w latach 1991–1993 był posłem na Sejm I kadencji wybranym z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Należał do tzw. frakcji Małe Piwo, przekształconej w Koło Poselskie „Spolegliwość”, a następnie zasiadał w Kole Poselskim Partii Emerytów i Rencistów „Nadzieja”. Widocznie mu życe polityczne do gustu nie przypadło, gdyż nie ubiegał się o reelekcję.