Krzysztof Rutkowski Junior wyrasta na kopię swojego ojca? Syn Krzysztofa Rutkowskiego rośnie jak na drożdżach!

Kim jest Krzysztof Rutkowski?

Krzysztof Rutkowski urodził się 6 kwietnia 1960 roku w Teresinie. To znany polski detektyw, przedsiębiorca i osobowość medialna. Zyskał rozpoznawalność dzięki programom telewizyjnym, w których prezentował swoją pracę jako detektyw oraz prowadził dochodzenia w różnych sprawach kryminalnych. Rutkowski jest również założycielem agencji detektywistycznej. Jego osobowość, charakterystyczna kwadratowa fryzura i sposób prowadzenia programów związanych z kryminalistyką przyczyniły się do jego popularności w Polsce. Trudno dzisiaj znaleźć osobę w naszym kraju, która nie wiedziałaby, kim jest Krzysztof Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski, chociaż może i nie ma licencji detektywa, to z pewnością ma bardzo dobre serce i zasobną kieszeń, jeśli chodzi o spełnianie marzeń swoich bliskich. Ostatnio urządził swojemu…

Bujne życie uczuciowe detektywa

Co ciekawe, Krzysztof Rutkowski Junior to nie jedyne dziecko detektywa. Serwis Shownews.pl przypomina historię nieślubnego syna Rutkowskiego, do którego sąd odebrał mu prawa.