Kto wygra w finale show „Twoja Twarz Brzmi znajomo”? Zobacz zdjęcia! Wiemy, jak będzie wyglądał finał muzycznego widowiska

Wielka finałowa czwórka rozpocznie najważniejszy odcinek 19. sezonu występując jako piękne dziewczęta z zespołu The Pussycat Dolls z gorącą piosenką „Sway”. Uczestnicy zachwycą nie tylko anielskim głosem… A to będzie dopiero początek.

W piątek 3 listopada br. poznamy ulubionych wykonawców naszych finalistów. Tym razem to do nich należy decyzja, w kogo się wcielą. Mogą wreszcie wybrać utwory najbliższe ich sercu, by zaśpiewać je najlepiej jak potrafią i czują. Niezmiennie od 19. edycji zobaczymy także dwa duety stworzone z pozostałej czwórki artystów, którzy nie dostali się do finału. Czeka nas wiele pięknych emocji, prawdziwych wzruszeń i miłych niespodzianek.