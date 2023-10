„Twoja twarz brzmi znajomo 19” PÓŁFINAŁ. Ta czwórka awansowała do finału! Kuba Szmajkowski ma największą szansę na wygraną?

W królową polskiej sceny wcieliła się charyzmatyczna Jagoda Szydłowska, która choć wiele razy śpiewała piosenki Maryli Rodowicz, ten utwór miała okazję wykonać pierwszy raz. Czy Polska Madonna” w ustach Jagody brzmiała równie autentycznie?

Nick Sinckler wylosował swojego ulubionego artystę Jamesa Browna i od razu poczuł energię. Kto, jak nie on mógł zaśpiewać „I go typu (I feel good)”?

Chłopie, coś Ty tutaj odwalił? Stary, to jest mistrzostwo świata. Coś ty tutaj zrobił, to przejdzie do historii tego programu. To jest po prostu genialne wykonanie. Nick, zrobiłeś coś niezwykłego. Te gadki do muzyków, zanim podszedłeś do mikrofonu, świetne takie smaczki. Barwowo, słyszałem Jamesa Browna. Jesteś stworzony do występowania na scenie, Nick. Dziękuję ci za dzisiaj –podsumował zachwycony Robert Janowski.