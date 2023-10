Zamieszanie w półfinałowym odcinku „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Małgorzata Walewska wystąpi zamiast oceniać?

Zamieszanie w półfinałowym odcinku „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Tego jeszcze nie było! Małgorzata Walewska opuściła fotel jurorski! A to wszystko po to, by w półfinale wystąpić na scenie i stać się ognistą Carmen. Usłyszeć w jej wykonaniu operowy przebój wszechczasów „Habanera” to prawdziwa uczta dla ucha i oka.