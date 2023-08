„Lombard. Życie pod zastaw”. Małgorzata Potocka i Marek Kaliszuk nowymi gwiazdami serialu! Mamy zdjęcia z 13. sezonu!

Co wydarzy się w 13. sezonie „Lombardu”

W 13. sezonie w życiu głównych bohaterów „Lombardu” pojawią się nowe wyzwania a nawet wielkie zawirowania. Jaka niespodzianka czeka na Kazimierza (Zbigniew Buczkowski) i co ma z tym wspólnego przyjazd Alicji (Małgorzata Potocka)? Dowiemy się, jak pewne spotkanie otworzy Beni (Rita Weinar) drzwi do kariery, będziemy też kibicować Andżelice (Dominika Skoczylas) w jej nowej sportowej pasji. Okaże się, czy Ryży (Arkadiusz Tańcula) otrzyma życiową szansę i czy z niej skorzysta. Niepoprawny Tanek (Tomasz Hajduk) zaangażuje się w miłosne perypetie, a na komisariacie, gdzie pracuje Beton (Dominik Dąbrowski), pojawi się nowa policjantka. Co z tego wszystkiego wyniknie? Dowiemy się już niebawem!