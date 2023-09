„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 10. To oni najmniej przypadli widzom do gustu! Kto ostatecznie opuścił wyspę?

ZOBACZ ZDJĘCIA!

Wydarzenia w Kręgu Ognia przypomniały uczestnikom 8. edycji randkowego reality show, że przez cały czas są obserwowani i oceniani przez widzów. Fani zagłosowali w oficjalnej aplikacji programu „Love Island. Wyspa miłości” i wskazali nominowanych do odpadnięcia. Reszta grupy musiała podjąć ostateczną decyzję, dla kogo to już koniec przygody w słonecznej Hiszpanii. Klaudia G. i Marcin nie znajdą szczęścia w willi. Dla nich to koniec tej przygody!

Afery sukienkowej ciąg dalszy. Karolina miała pretensje, że Arek wygadał Bartkowi R. historię o weselu, po którym dziewczyna i Marcin poszli do łóżka. Okazało się jednak, że także Adam zna pikantne szczegóły - od Marcina. Wieczorna konfrontacja na kanapach skończyła się kolejną awanturą między byłymi narzeczonymi. Kłótnie przerwał SMS: „Zbierzcie się w Kręgu Ognia. Teraz!” - przeczytali uczestnicy i już wiedzieli, że drama między Marcinem i Karoliną to najmniejszy problem. „W Polsce skończyło się bardzo ważne głosowanie. Widzowie wybrali ulubionych Islanderów. Wyspiątka z najmniejszą liczbą głosów będą zagrożone opuszczeniem Wyspy” - brzmiały kolejne komunikaty...