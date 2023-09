„Temptation Island Polska” odcinek 2. Dominika martwi się o wierność Kuby, tymczasem Piotr tańczy z singielką gorącą salsę!

„Temptation Island Polska” - co się wydarzyło w 2. odcinku?

Panowie wybiorą się na pierwsze randki z wybranymi poprzedniego wieczoru singielkami i będą mogli ocenić, czy dokonali właściwych wyborów. Najpierw przejażdżka quadami a potem czas na bliższe poznanie i rozmowy. Czy prędkość i adrenalina ich zbliży? „Miłość to nie wszystko, pamiętaj. Fajny chłopak z Ciebie. Szkoda, żeby się zmarnował…” zaczepnie powie singielka Julia do Kuby. Jego dziewczyna Dominika już po poznaniu jego wyboru miała pewne obawy: „Julia to dziewczyna w typie Kuby. Jeśli będzie miała gadane, będzie taką pozytywną osóbką…to może zakręci Kubie w głowie…”. Czy obawy okażą się słuszne?

Asia i Piotr są w związku od trzech lat. Poznali się przez aplikację randkową, dzieliło ich trzy tysiące kilometrów – Piotr mieszkał w Hiszpanii, Asia w Polsce. Po trzech miesiącach pisania i rozmów video, Piotr rzucił wszystko, kupił bilet w jedną stronę i przyleciał do Polski, gdzie od razu razem zamieszkali. Piotr wzbudza zainteresowanie wśród innych kobiet, sam często je komplementuje, dla niego flirt jest ok. Asi to się nie podoba i często jest o niego zazdrosna. Chciałaby zobaczyć, jaki jest, gdy nie ma jej obok… Piotr wybierze się na randkę z Olą. Bardzo szybko okaże się, że wiele ich łączy:



- Tańczysz salsę? Serio? A ja bachatę! – powie z niedowierzaniem Ola.

- To będziemy się uczyć. Będzie się działo (…) Ja Ci pokażę podstawowe kroki salsy a Ty mi pokażesz parę podstawowych kroków bachaty – zaproponuje Piotr.

- Taniec jest bardzo zmysłowy i erotyczny, jeżeli dwie osoby dobrze tańczą i się zgrają.

- Można tańczyć z kimś godzinami, dotykać osobę tu i tam…

- Czułam od razu flow. Super. Nie poznałabym Cię, gdyby nie ten program.

- To wiesz… może to jest PRZEZNACZENIE…. – doda Piotr.