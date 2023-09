„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 11. Karolina wróci do Marcina? Już nie ma żalu bo byłego narzeczonego!

ZOBACZ ZDJĘCIA

Koniec wspólnej historii byłych narzeczonych na Wyspie miłości, początkiem nowej relacji. - Gdybyśmy się tutaj nie spotkali, to dalej wszystko by się za nami ciągnęło. Ta historia się tutaj skończyła - powiedziała Karolina o Marcinie. - To otworzyło mnie na nowego człowieka, na Bartka R. Czuję się przy nim wspierana, pożądana. Wchodzi do naszej relacji luz, którego brakowało - oceniła swoją obecną parę. W takim razie może być już tylko lepiej?

Czy Arkadiusz płakał? Ktoś rzucił mi takie hasło, a ja nie wiem, o co chodzi - Weronika rozpoczęła śledztwo w sprawie kryzysu Islandera. - Mam w domu trzynastoletniego mieszańca., suczkę. Pomyślałem, co będzie jak ja stąd wrócę, a jej już nie będzie. Dla niektórych to może być śmieszne, ale ja ją traktuję jak członka rodziny, jak siostrę - opowiedział chłopak. - Ten, kto ma zwierzę i się z nim zżyje, zrozumie - dodał.