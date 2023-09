Tak dziś wyglądają finaliści „Love Island. Wyspa miłości”! Islanderzy pojawią się w nowym programie!

Tak dziś wyglądają finaliści „Love Island. Wyspa miłości”

W szóstym odcinku „Pary do gara…”– emisja w niedzielę 17 września o godz. 17:00 w Czwórce – spotkają się dwie pary z 4. edycji randkowego reality-show „Love Island. Wyspa miłości”: jej zwycięzcy - Magdalena Lichota i Wiktor Biernacki oraz laureaci 2 miejsca - Aleksandra Stręk i Adrian Wdowiak. Do rywalizacji przystąpią także zwycięzcy 3. edycji - Caroline Juchniewicz i Mateusz Zacharczuk.

W kolejny weekend premier show Mateusza Gesslera „Para do gara. Ona mówi, on gotuje” wśród uczestników programu zobaczymy trzy pary, które połączyła Wyspa miłości. W niedzielnym odcinku wystąpią finaliści poprzednich edycji „Love Island” , których widzowie po raz pierwszy będą mieli okazję poznać od kuchni, oglądając ich zmagania z kulinarnym wyzwaniem i komunikacją na odległość pod presją czasu i rywalizacji.

Magda i Wiktor, których miłość zrodziła się w Hiszpanii, niezmiennie od dwóch lat swoją relacją pokazują, że można zakochać się w programie telewizyjnym i być szczęśliwym. Oprócz działalności w Internecie, która jest jej pasją, Magda pracuje także w branży nieruchomości, tymczasem na Wiktora, który ostatnio pracował jako przedstawiciel handlowy, już wkrótce czekają nowe zawodowe wyzwania.

Caroline i Mateusz, choć ich relacja bywała burzliwa, to para, na którą wystarczy popatrzeć i posłuchać, by przekonać się jak bardzo do siebie pasują. Kanadyjski temperament i polski spokój to składniki ich pełnego pasji związku. Podróżują, mieszkają razem i wspólnie wychowują swoje ukochane pieski.