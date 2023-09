„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 5. Koniec z rudym! Arek zmienił się nie do poznania!

Wiktoria z Albertem i Anhelina z Adamem wrócili z podwójnej randki. Dziewczyny plotkowały w swoim gronie. Panowie opowiedzieli o wrażeniach kolegom. Co z tego będzie? W porannych rozmowach każdy chciał wyczuć układ po przeparowaniu w ciemno. Oj nie w każdej parze dobrze się zaczęło. „Lori” nie ukrywała, że średnio ma ochotę na bliższą relację z Arkiem. Chłopak też przyznał Islanderom, że tego nie czuje.

Rozstanie po rozstaniu i koniec po poprzednim końcu. Mniej więcej tak można określić zawirowania i kolejne decyzje Karoliny i Marcina. Cała grupa dawała już znać, że jest zmęczona zawirowaniami między byłymi narzeczonymi. W końcu sami zainteresowani zebrali Islanderów w ogrodzie i oficjalnie ogłosili, że obydwoje nie zamierzają do siebie wracać. Otwarci na nowe relacje? Tylko na jak długo?

Za nami 4. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 8”. Przeparowanie zaskoczyło Islanderów! Dziewczyny stworzyły nowe pary, ale nie wszystkim się to spodobało. Niestety Mateusz nie miał…

Albert postanowił mocno urozmaicić wieczorną imprezę i przy okazji pomóc Arkowi w podrywie. - Zaufaj mi, zrobimy to, wszystko się uda. Zmienimy cię na ciemnego gościa. Będzie sztos - zapewnił. - To ja jestem najlepszym barberem na Wyspie miłości - śmiał się Albert. Jak efekt? Trzeba przyznać, że metamorfoza w Arka w Alfonso Davida zrobiła furorę!

Na wypadek, gdyby w słonecznej Andaluzji Islanderzy zatęsknili nad zimnym polskim morzem, w porannej zabawie wcielili się w stereotypowych turystów z Mielna czy Władysławowa. Wjechały białe skarpety do sandałów, parawany i kołowanie czegoś do picia szybciej niż sąsiedzi z plaży. Swojski klimat na Wyspie miłości, a na koniec SMS: „Weronika i Marcin, jesteście królami polskiego lata”. Gratulacje! Choć obydwoje jeszcze nie dowiedzieli się, co wygrali...