„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 8. Namiętny pocałunek Karoliny i Laury! Tak gorąco jeszcze nie było!

Za nami 7. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 8”, w którym się działo! Wyspiątka postanowił odwiedzić Michał Figurski, a Karolina i Laura poszły na całość! Zobaczcie, co wydarzyło się w 7. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 8”!

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 7. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Jak tam randka Klaudii G. i Alberta? Po powrocie chłopak zebrał panów w Kręgu Ognia, dziewczyny plotkowały w kuchni. - Pierwszy raz aż ciary miałem, podniecenie, że hej, walnięcie ostre - opowiedział Islander. - I fajnie, że to idzie w obie strony. Każdemu życzę czegoś takiego - dodał. Obydwoje podkreślili też jednak, że nie zamierzają całkowicie zamykać się na relacje z innymi uczestnikami. Czas poza willą spędzili także Klaudia Ś. i Bartek S. W tym przypadku jednak ciężko o pozytywy. - Nie ma co ukrywać, że bardziej jestem nastwiony na „Lori”. Po rance jestem pewny w stu procentach - zapewnił chłopak. - Łapy precz o Niuniusia, on jest mój - stwierdziła za to pół żartem-pół serio Islanderka.

Laura i Armin mieli sporo do przemyślenia. Ich ostatnie rozmowy nie szły w dobrym kierunku. Jakie wnioski? - Często mi wmawiasz to, jak ja się czuję. Przy tobie straciłam zaufanie do siebie, a tak nie powinno być - powiedziała dziewczyna. - Chciałabym, żebyś bardziej zaczął mnie słuchać - dodała. Czas pokaże, czy trafiła ze swoimi argumentami do partnera... Na dobry początek przeprosił i wyjaśnił, że to on musi przepracować swoje problemy ze sobą. - Mam bałagan w głowie - przyznał.

Czas rozkręcić wieczór! „Wyspiątka, usta, kiedy nie służą do mówienia, stają się organem ssąco-badawczym. Połączcie przyjemne z pożytecznym” - odczytali SMS uczestnicy i ruszyli do szalonej zabawy. Przekazywanie kart z ust do ust poszło znakomicie. A ile było przy tym namiętności i niby przypadkowych buziaków! Bank zdecydowanie jednak rozbiły namiętnymi pocałunkami Karolina i Laura. Hot!

Nic tak nie rozgrzewa uczuć, jak... SMS o wspólnej nocy. „Wszyscy widzą, że pilnie potrzebujecie chwili dla siebie. Tak się składa, że Kryjówka jest akurat wolna” - odczytali wyraźnie zadowoleni Laura i Armin. Szampan, romantyczne chwile, toast za powodzenie związku i oczywiście namiętność. Działo się!

Wiktoria zapewniła Bartka R., że nie zamierza zepsuć jego obecnej relacji i mieszać się w dobrze funkcjonujący układ. - Karolina jest moim numerem jeden, ale dostrzegam dużo fajnych rzeczy w Tobie i to mi się zaczyna bardzo podobać - zaskoczył ją jednak Islander. - Rób to, co czujesz - dodał. - Kto wie, co się wydarzy - przyznał szczerze.

„Adonisie, wiesz, że Afrodyta najlepiej czuje się w Twoich objęciach. Sprawdź, czy z Weroniką może być jak w niebie” - Adam odczytał wiadomość i porwał partnerkę poza willę. Zaiskrzyło? Zdecydowanie. - Musimy częściej chodzić na randki - stwierdzili obydwoje. - Ewentualnie do Kryjówki - śmiała się Islanderka. - Byłby to dobry sprawdzian dla nas - przyznał chłopak. Z Wyspy pokus na Wyspę miłości! Tego uczestnicy na pewno się nie spodziewali. W Kręgu Ognia przywitała ich nie tylko Karolina Gilon, ale także prowadzący „Temptation Island Polska”. - Obydwoje jesteśmy specjalistami od relacji, dlatego zrobimy wam dziś test na zgodność par - ogłosiła „Gigi”. Za chwilę okaże się, jak dobrze zdążyliście się poznać - rozpoczął zabawę Michał Figurski. Głośno, czy cicho? Włochate, czy ogolone? Długi, czy gruby? Dziennikarz i prezenter rozkręcił się, zadając kolejne pytania, aż w końcu od zabawy przeszedł do poważnych kwestii. Islanderzy musieli określić, co dla nich jest zdradą, przekroczeniem granic w związku. Partnerzy słuchali i mogli wyciągać wnioski...

