„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 7. Armin bawi się Laurą! Dziewczyna jeszcze tego nie dostrzega...

Za nami 7. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 8”! Emocji nie brakuje, ale niestety nie zawsze są to pozytywne emocje... Jednym z negatywnych bohaterów odcinka był Armin, który wręcz bawi się Laurą, a 21-latka jeszcze nie do końca to dostrzega. Zobaczcie, co wydarzyło się w 7. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 8”.

Niespodziewany Krąg Ognia

Islanderzy, zbierzcie się w Kręgu Ognia. Teraz! - odczytali SMS uczestnicy. A chwilę później dostali kolejną wiadomość: Dzisiaj przeparowanie, w którym Panowie zdecydują, z którą z pań chcą stworzyć parę. Czas zatem na kolejne przetasowania i nowy układ w willi 8. edycji randkowego reality show. Dwie Klaudie po wejściu do programu dostały 24 godziny na poznanie Islanderów. Teraz to one mogły jako pierwsze ogłosić, z kim chciałyby budować relację, jeszcze zanim swoje wybory ogłosili panowie. - Wybieram tego chłopaka, bo najlepiej nam się rozmawiał_o - powiedziała Klaudia G. o Albercie. - _Od początku wpadł mi w oko, ma piękny uśmiech i jest bardzo tajemniczy - Klaudia Ś. postawiła na znajomość z Bartkiem S.

Panowie w końcu dopuszczeni do głosu. Na początek Armin. - Wybieram tą osobę, bo mimo intensywnych trzech dni nie zdążyłem jej w pełni poznać i okiełznać - powiedział, wskazując Laurę. Decyzja zdecydowanie nie była zaskoczeniem ani dla Islanderki, ani grupy. Wybieram tę kobietę, ponieważ z nią mogę spodziewać się niespodziewanego. Zaczęliśmy więcej rozmawiać i uważam, że może to pójść w dobrym kierunku - opisał swoją wybrankę Adam. Kogo miał na myśli? Jego serce mocniej zaczęło bić przy wyraźnie zadowolonej z takiego obrotu spraw Weronice.

Gdyby Bartek R. wybrał inaczej, Wyspiątka przeżyłyby szok. Ale Islander nie zaskoczył. - Najlepiej się z nią dogaduję, spędziliśmy wspaniałą noc w Kryjówce. Wybieram Karolinę - ogłosił. Arek zmienił wizerunek na hiszpańskiego Alfonso Davida. A czy zmieniły się jego plany względem pań w willi? - Fajnie nam się rozmawia, widzę pierwsze sygnały od niej. Moim wyborem jest Wiktoria - ogłosił. - Tego się nie spodziewałam - wyszeptała w Kręgu Ognia Laura. - Nie tak to sobie wyobrażałam - dodała. Ostatni głos należał do Marcina. - Wybieram tę kobietę, ponieważ każdą relację, czy partnerską, czy koleżeńska, trzeba zaczynać od rozmowy. A rozmawia mi się z nią najlepiej - powiedział chłopak o Ani. Dla „Lori” i Anheliny to oznaczało, że pozostały singielkami...

Anhelina odpada z programu!

Los dwóch uczestniczek bez pary w rękach grupy. Musicie teraz podjąć decyzję, którą z dziewczyn ocalicie. Ta, która nie zostanie wybrana, będzie musiała opuścić Wyspę miłości - przeczytali wiadomość Islanderzy. - Po krótkiej dyskusji w Kręgu Ognia zdecydowano. Niemal jednogłośnie postanowiono, że z programem musiała pożegnać się Anhelina.

Armin zabawia się Laurą?

W żadnej parze w willi nie było dotąd takich emocji i namiętności jak między Laurą i Arminem. Tyle, że dość nieoczekiwanie to negatywne emocje zaczęły brać górę... - Mam wrażenie, że jesteś coraz bardziej zamknięty - stwierdziła dziewczyna. - A co, życie jest czarno-białe? - próbował zbyć temat Islander. - Za dużo myślisz - skwitował.

Miesza mi w głowie. Zaczynam się zastanawiać, czy to ja jestem jakaś dziwna - zapłakana Laura zwierzała się w sypialni Karolinie. - Ja mówię jedno, a on to tak przekręca, że zaczynam się sama bać, co do niego mówię - żaliła się. - Czuję się przy nim, jakbym była jakaś chora - dodała. - Nie daj sobie wmówić, że to z tobą jest coś nie tak - pocieszała ją koleżanka. - Masz tylko dwadzieścia jeden lat i potrafisz rozmawiać o swoich potrzebach. Wiesz, jaki kawał dobrej roboty zrobiłaś? Jesteś pełnowartościową kobietą - podkreśliła. Co o tym myślicie?

