„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 6. Nowe piękności na wyspie miłości! Obie Klaudie od początku nieźle namieszały!

Za nami 6. odcinek „Love Island. Wyspa miłości 8”, w którym nie można było narzekać na nudę! Na wyspę przybyły nowe piękne Islanderki, które już zdążyły nieźle namieszać! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 6. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 8”.

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 8. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Skoro już na Wyspie miłości jest profesjonalna tarocistka, szkoda byłoby nie wykorzystać jej umiejętności. Na pierwszy ogień poszła Weronika, która przyznała, że w głowie ma dwóch mężczyzn. - Pożar, dymy. Nie powiedziałabym, że wasze drogi się złączą - wywróżyła jej Laura. - Radą od kart jest to, żebyś pokazała delikatność, którą ukrywasz - dodała. - Tu nie ma śmieszkowania. To magia - podsumowała Weronika, gdy Adam chciał dowiedzieć się z tarota, czy powinien wyjechać do dużego miasta. Nie lubię walczyć o uwagę faceta. Jestem na to zbyt dumna - przyznała Ania, pytana przez Karolinę o relację z Albertem. - Nic się nie dzieje. Nie mogę się zebrać do rozmowy z nim, nie mam takich jaj - dodała, a jednocześnie potwierdziła, że to właśnie ten Islander interesuje ją najbardziej. - Nie lubię rozmawiać o uczuciach. Nie wiem jak do tego podejść - stwierdziła.

Wieczorne plotki przerwał SMS: „Islanderzy, zbierzcie się w Kręgu Ognia. Teraz”. Obecność sprawdzona, pojawiła się zatem także Karolina Gilon. - Wiem, że ostatnie przeparowanie nie należało do standardowych. Ale „Love Island” to ciągły test, a w poszukiwaniu miłości trzeba czasem podjąć ryzyko i posłuchać serca - zaczęła prowadząca. - Panowie, jeżeli uważacie, że nie jesteście we właściwych parach to zróbcie teraz krok do przodu - ogłosiła. Odzew? Tylko Armin i Bartek R. pozostali na miejscach...

Między nami jest wszystko OK, ale mamy teraz czas na poznawanie nowych osób - powiedział o relacji z Wiktorią Albert. - Ania jest piękną kobietą, wiele nas łączy, ale czuję, że to nie jest to - uzasadnił swoją decyzję Bartek S. - Nie iskrzy między nami - Arek skwitował krótko znajomość z „Lori”. - Serce i rozum mi podpowiada, że tak jest lepiej - stwierdził o przerwaniu budowania relacji z Anheliną Adam. - Jest super dziewczyną, ale wiem, że to nie jest ten kierunek - Marcin nie pozostawił wątpliwości Weronice.

W Kręgu Ognia pojawiły się dwie nowe Islanderki i stało się jasne, dlaczego panowie dostali szansę uwolnienia się od par, w których nie czuli się dobrze. - Macie dwadzieścia cztery godziny, żeby dokładnie poznać panów - zwróciła się do dziewczyn „Gigi”.

Panowie poznawali nowe koleżanki, panie plotkowały we własnym gronie. - Albert miał typową reakcję jak pies na baby - oceniła Ania. - Będę musiała z nim przyspieszyć - stwierdziła. - Ciekawe tylko, czy one ci na to pozwolą - zauważyła Weronika. Obawa? W willi zrobiło się dość ciasno... Tylko wasi partnerzy nie zrobili dziś kroku do przodu. Wybierzcie między sobą, która z was spędzi noc w Kryjówce - odczytały wiadomość Laura i Karolina. Po krótkiej rozmowie uznały, że to Karolina i Bartek dostali szansę na wspólną noc sam na sam. - To ja powinienem dostać ten SMS - zirytował się decyzją partnerki Armin.

Materiał na pierwszą oficjalną parę 8. edycji? Zdecydowanie tak! - Za nasz nowy, lepszy start - wzniosła w Kryjówce toast Karolina, a w nocy oddali się z Bartkiem namiętności. Widać, że między nimi iskrzy. Czy w ogóle coś może w tej relacji pójść nie tak?

Ania przepłakała cały wieczór, martwiąc się o brak zainteresowania ze strony Alberta oraz o własne zahamowania w rozmowach o uczuciach. Pocieszycielami okazali się Marcin i Bartek S., ale rano Islanderka dalej była w kiepskiej formie. - Jakie to jest żałosne. Dla mnie płacz nie jest normalny - zadręczała się. Z pomocą ruszyli „Lori” i Arek. Dziewczyna otworzyła się jednak ponownie tylko przed Marcinem. - Chciałabym być w domu... - przyznała.

Grupa bardzo chciała dowiedzieć się, co wydarzyło się w nocy między Bartkiem a Karoliną. - Kryjówka zdecydowanie buduje naszą dalszą relację. Wchodzimy po schodkach do góry, odpalamy się - stwierdził chłopak. Islanderka też nie ukrywała, że chwile sam na sam bardzo ich do siebie zbliżyły. Nowe uczestniczki zajęły się tym, co poleciła im Karolina Gilon, czyli poznawaniem Wyspiarzy. Na jakie wybory się zdecydują?

