„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 9. Serca wyspiarek rozpalili gorący strażacy! W ruch poszły sikawki!

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 9. - Co się wydarzyło w nowym odcinku show? Podobno każdy chłopiec marzy o tym, by zostać strażakiem. Tym razem wyspiarze mieli szansę sprawdzić się w tej roli. Jakie wrażenie wywarli na dziewczynach?

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 9. - co się wydarzyło? Islanderów wciąż męczy nie do końca jasna sytuacja między Karoliną a Marcinem. Dziewczyna postanowiła wyjaśnić Arkowi, skąd dziwne uwagi jej byłego narzeczonego o sukience... - Widzieliśmy się dwa tygodnie przed programem na weselu. Byłam w tej sukience. Dobrze się bawiliśmy. Przespaliśmy się - wyznała. Byli narzeczeni w końcu nie rozmawiali o swojej dawnej relacji, ale o obecnej sytuacji na wyspie. - Gdzieś się chyba wszystko rozjechało - powiedział Marcin o związku z Anią. - Moim zdaniem Albert siedzi jej w głowie - dodał. - Nie wiem, co się dzieje, że wszystkie dziewczyny tutaj ładują mnie od razu do „friendzone'a” - zastanawiał się. - Dopóki jesteśmy tu we dwójkę, będzie ciężko... - stwierdziła Karolina.

Tmczasem panowie zazdroszczący lub podziwiający pracę Bartka S. mogli w końcu „wejść w jego buty” i sprawdzić, jak wygląda praca strażaka. W zabawie „ognista straż” zrobiło się naprawdę hot, ale też ostatecznie Islanderzy wiedzieli, jak wykorzystać sikawki, żeby nikt nie rozgrzał się za bardzo.

Adam chciał w rozmowie sam na sam definitywnie zakończyć relację z Weroniką. Dziewczyna zaatakowała go przy świadkach. - Potrzebujemy mediatorów! Ja nie będę z nim rozmawiać w cztery oczy, bo na to nie zasługuje! - wykrzyczała, kiedy pozostali proponowali im załatwienie spraw we własnym gronie. Było ostro i chyba nikt już nie ma wątpliwości, że z tej mąki chleba nie będzie.

- Dużo ludzi zauważa, że dajesz Marcinowi sygnały, że może jednak coś między wami będzie - Bartek zagadnął Karolinę.

Dziewczyna oburzyła się i chciała skonfrontować z resztą grupy. Partnerowi opowiedziała wprost, że poszła do łóżka z byłym narzeczonym tuż przed programem. - Byliśmy na weselu, piliśmy, bawiliśmy się, wszystko się skumulowało - przyznała. - To jest za mną, przepracowałam to - zapewniła.

