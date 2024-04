„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 26. Dziewczyny ledwo się pojawiły, a już mocno namieszały! Jarek jako jedyny zdał test?

Co wydarzyło się w 26. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 9” ?

Asia przyznała, że jest trochę zazdrośnicą i myśli o Rafale i jego zachowaniu w willi. Nicole miała rozterki na temat Matiego, ponieważ rozstali się w niedobrych stosunkach i nocny konflikt z willi nie został wyjaśniony, więc jej myśli także były niespokojne. Po śniadaniu Islanderki miały okazję podejrzeć co dzieje się u chłopaków willi. Nie były zadowolone, gdy widziały nowe lokatorki z ich partnerami, które śpią w ich łóżkach i skutecznie rozkręcają gorące klimaty. Nicole dowiedziała się, że np. Mati, wyznał Oli drobnej, długowłosej blondynce, że jest ona w jego typie. A do tej pory chłopak twierdził i zapewniał Nicole, że to ona jest w jego typie. Patrycja z kolei usłyszała, gdy Dan wyznał, że jego partnerka jest nudna i w sumie nie czuje z nią mocnego „bum”.