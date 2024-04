„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 31. Zuza i Jarek są coraz bardziej w siebie wkręceni! Patrycja dała kosza Kubie!

Zuza i Jarek

Zuza od rana nie była w najlepszym nastroju. Miała pretensje do Jarka, chociaż on sam nie do końca rozumiał, dlaczego dziewczyna się gniewa. Nie chciała z nim rozmawiać, ale wpędziła chłopaka w poczucie winy. Ostatecznie chodziło o śniadanie i rozmowę w kuchni, a właściwie o ton Jarka jakim miał się zwrócić do partnerki. Zuza odizolowała się od wszystkich i pod kołdrą zanurzona nie chciała z nikim rozmawiać. Ale na ratunek przybyła Asia, która ma pozytywną energię i z Zuzą są razem bardzo blisko. Chwila rozmowy pozwoliła Zuzie na otworzenie się; za chwilę dołączył Dan, który bardzo dobrze rozumie się z Zuzką i wspólna rozmowa pomogła ostudzić złe emocje dziewczyny. Na szczęście zdecydowała się porozmawiać z Jarkiem i wszystko wyjaśnić. Przyznała Islanderowi, że ma słabszy czas, jest niewyspana i chciałaby, żeby chłopak zwracał się do niej milszym tonem. Ponadto Zuza przyznała, że myśli ciągle o swoim dziadku, który był w słabym stanie jeszcze przed jej wejściem do programu. Potem para miała jeszcze jedna rozmowę na sofach. I wciąż temat jej smutnego nastroju był kontynuowany. Jarek zapytał, czy wszystko jest dobrze między nimi? Odpowiedziała, że tak, że targają nią różne myśli prywatne. W pewnym momencie Jarek zapytał: