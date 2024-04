„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 35. Dan uratował związek Jarka i Zuzy! Mąciciel Mateusz odpadł!

Już tylko odcinek dzieli nas od finału programu „Love Island. Wyspa miłości 9”. Relacja Zuzy i Jarka, przez intrygę pozostałych wyspiątek, wisiała na włosku, ale niespodziewanie... uratował ją Dan. Zobaczcie, co wydarzyło się w 35. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 9”!

Grupowa konfrontacja

Jarek i Zuza zebrali wszystkich mieszkańców willi, żeby przedstawić swoje stanowisko. Mieli już dość uwag, pełnych podejrzeń o udawanie bliskości. Czuli się jak w oblężonej twierdzy. Chcieli na gorąco odeprzeć zarzuty i ataki, odnieść się do niewygodnej sytuacji i liczyli na szczerą rozmowę. - Może nie widzicie tego, co jest pomiędzy mną a Zuzą, bo może nie wychodzimy z tym przed szereg... - rozpoczął Jarek. - Mogę ja? - przerwała mu. - Ja inaczej do tego podchodzę. Wasza opinia? W d... ją mam! Mój biznes to mój biznes. Ja się nie lubię wtrącać. Mnie to przeraża. Bo się nudzicie i wtrącacie - oświadczyła. Rafał nie chciał tego słuchać i wyszedł, a inni zaczęli sugerować, że Jarek nie zajął się należycie swoją partnerką, gdy przechodziła kryzys.

„Coś mi nie gra”

- Nie wiem, co mam robić. Jestem zagubiona - Zuza, która wsłuchała się w uwagi innych, była pełna obaw, czy poświęciłby dla niej wszystko. Dopytywała Jarka, czy byłby gotów z nią wyjść, gdyby z tęsknoty za bliskimi postanowiła opuścić program i wrócić do Belgii. - Nie wiem, jakbym się zachował - powiedział. - Może tak na siłę jesteś ze mną? - drążyła. - Mam wątpliwości. Nie jesteś pewny w stu procentach. Poza willą każdy w swoją drogę i ciao... - wróżyła nieszczęście.

Wyjaśniać, nie uciekać...

Jarek miał w głowie szybką decyzję i jeszcze raz pilnie zebrał wszystkich. - Każde moje słowo to nie była gra. Wszystko było prawdziwe. Fajnie było was poznać, ale odchodzę, sam z siebie... Chcę pokazać tym moją szczerość. Nie mógłbym spojrzeć w lustro, jeśli bym udawał, grał na czas - postanowił zakończyć swój udział w programie. - Może nie jesteśmy z Zuzą dla siebie pisani i mamy zbyt różne charaktery - podsumował. Rafał i Robert nie dawali jednak za wygraną i namawiali go, żeby był przy niej, tak jak ona chciała zostać wcześniej dla niego. - To sprawdzian dla was. Ochłoń - radził mu Dan, a potem kolejne osoby. No i dał się namówić.

Podwójny? Potrójny szok!

Ten wieczór miał także dużo mniej stresujące momenty. „Pati, Robert! Wasza relacja rozkwita tak szybko, że to już zdecydowanie najwyższy czas, abyście dostali klucze do Kryjówki. #odsieczwiedenska #prosimynieprzeszkadzac”. - Tym razem jestem tu z właściwą osobą - powiedziała. A było z nimi jeszcze ich dziecko, bo cały czas trwał test na rodziców. Wśród intymnych tematów nie mogło więc zabraknąć również omówienia tej ważnej życiowej roli, która zapewne w przyszłości ich czeka. Czy tak się stanie?

Wyszli z pieluch

Poranek przyniósł dobrą wiadomość dla wszystkich mam i tatusiów w willi. „Islanderzy! Wyspiarska misja rodzicielska nie jest łatwa i zapewne kosztuje was sporo nerwów. Na szczęście czelendż został zaakceptowany. Na dobry początek dnia należy wam się chwila spokoju. #jakdlugomoznasiedrzec #aaakotkidwa”.

Terapeuta z „Wyspy miłości”

Był jednak pewien temat, który wciąż wymagał wyjaśnień. - Pogadamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnia deska ratunku to ja! - Dan postanowił zrobić coś dla związku Jarka i Zuzy. - Ja cię nauczę płakać, a ty mnie naucz dawać na luz - śmiała się, gdy zabrał ją na rozmowę i próbował zmienić jej nastawienie. - Jak człowiek zaczyna dostrzegać własne błędy, to znaczy, że jest dojrzały - cieszył się z szybkich postępów i przekonywał, że Jarek walczył o nią cały czas, a jego uczucia są szczere. - On nie widzi świata poza tobą. Musisz dać mu dystansik i wybaczyć - zachęcał. Efekt? Porozmawiali i pogodzili się. - Nie ma sensu się o nic kłócić - postanowili.

Jest się czego bać?

Jak cię widzą, tak cię piszą. W komentarzach fanów programu można znaleźć mnóstwo emocjonalnych wypowiedzi. Nie zawsze pozytywnych. „Wyspiątka! Jeśli chcecie się dowiedzieć, co myślą o was widzowie, to macie na to spore szanse. Wystarczy, że posłużycie się w dzisiejszej grze intuicją, szczerością i uczciwą samooceną! #opiniapublicza #coludzieopowiedza”. Uczestnicy przekonali się, że można z ocen i opisów na ich temat przygotować bardzo ciekawy quiz.

Sami o sobie

- Kochani, zagramy dzisiaj w grę - powitała wszystkich Karolina Gilon. - Zobaczymy, czy wiecie, co myślą o was nasi widzowie - rozpoczęła prowadząca. Kto ma najfajniejsze poczucie humoru, kto ma najwięcej dram na koncie, a kto potrafi rozkręcić najlepszą imprezę? Kto ma najładniejsze oczy, kto ma najfajniejsze tatuaże, a kto jest najbardziej szczery? Takie były pytania, a oni wskazywali, strzelali, typowali i analizowali, jak to jest w ich przypadku. Kto znał odpowiedź, wciskał przycisk, a dalej... było już różnie.

Przedfinałowe porządki

Ale to nie koniec emocji! - Ja o czymś zapomniałam - Karolina Gilon najpierw powiedziała „dobranoc”, ale po chwili wróciła do Wyspiątek. Krąg Ognia zapłonął po raz ostatni w tej edycji programu. - W Polsce odbyło się bardzo ważne głosowanie. Zapytaliśmy naszych widzów, kto ich zdaniem nie powinien znaleźć się w finale - oznajmiła, a potem napięcie rosło wraz z wymienianymi przez prowadzącą kolejnymi imionami.

Zostaną razem w Hiszpanii?

- Angelika, Mateusz, macie trzydzieści minut na spakowanie się i opuszczenie „Wyspy miłości”. Przykro mi - ogłosiła Karolina Gilon. On wszedł do programu dość późno, bo w 21. odcinku. Do reality show realizowanego w Andaluzji nie miał daleko, bo mieszka na Teneryfie. Aktualną partnerkę poznał podczas Casa Nova. Okazało się, że ich relacja nie przekonała głosujących i nie zasłużyli na finał. Czy będą parą?

Nie dane im było...

- Jeszcze jedna z par opuści dziś „Wyspę miłości” - zapowiedziała prowadząca. To Amanda i Dan, jeden z najbardziej barwnych uczestników w historii, którego na długo zapamiętają fani programu. Dołączył już w pierwszym odcinku, żeby od początku mącić i dotarł prawie do końca. Długo był z Emi, krótko z Darią, próbował z Patrycją, a z obecną partnerką przeżywali huśtawkę nastrojów. Wyszli razem i co dalej?

