„M jak miłość” odcinek 1770. Nowa kelnerka w bistro okaże się... złodziejką! Okradnie Zduńskich? [STRESZCZENIE ODCINKA]

„M jak miłość” odcinek 1770. w poniedziałek, 8 stycznia 2024 roku, o godzinie 20:55

W 1770. odcinku „M jak miłość” Kinga zatrudni nową kelnerkę - Igę (w tej roli Weronika Bartold) - i popełni niebezpieczny błąd, bo obdarzy zaufaniem niewłaściwą osobę. Dziewczyna okaże się złodziejką i gdy Sylwia zostawi w lokalu bransoletkę, bez wahania ją zabierze. A kilka dni później znów ruszy do akcji... i tym razem za cel weźmie całą rodzinę Zduńskich! Ale o tym bohaterowie serialu przekonają się dopiero w kolejnych odcinkach.

Tymczasem Julia przekona Kostecką, by na nowo się z nią spotkała - z nadzieją, że ich przyjaźń jednak się odrodzi.

- Co powiesz na... zawieszenie broni? Przez jeden dzień udawajmy, że... to wszystko nigdy się nie wydarzyło. Pogadamy, wypijemy kawę i jeśli będziesz chciała, od jutra znów możesz mnie ignorować! Co ty na to?