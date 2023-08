„M jak miłość". W serialu planowała rozbić małżeństwo Zduńskich! Co dzisiaj robi piękna Ola, czyli Magdalena Górska?

Aktorka jest żoną reżysera Wojciecha Urbańskiego i mamą dwóch córek: Heleny i Niny. Warto wiedzieć, że Magdalena Górska napisała książkę dla dzieci pt. "Aliaszka".

Od dwóch lat jest również ambasadorką kampanii BohaterON. Jak sama wyznała ta akcja jest jej szczególnie bliska:

Całym sercem wspieram tę akcję, ponieważ jestem warszawianką i to miasto jest mi szczególnie bliskie. Mam dwie córki i chciałabym, żeby one dowiedziały się jak najwięcej o naszej historii oraz czerpały inspiracje i wzorce do naśladowania od tych, którzy w powstaniu walczyli i wykazywali się niezwykłą odwagą. W dzisiejszym świecie takich autorytetów szczególnie potrzebujemy - powiedziała aktorka.