Maciej Kuroń zmarł 15 lat temu. To on przecierał szlaki dla programów kulinarnych! Wspominamy wyjątkowego prekursora

Maciej Kuroń to postać, której przedstawiać nie trzeba, choć od jego śmierci minęło już 15 lat. Nie powinno to jednak dziwić - ten urodzony 8 marca 1960 roku w Warszawie polski kucharz, dziennikarz, publicysta kulinarny i prezenter programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej przecierał w latach 90. szlaki dla programów kulinarnych. Nie sposób pominąć również faktu, że pochodził ze znanej rodziny, będąc synem Grażyny i Jacka Kuroniów, opozycyjnych działaczy.

Maciej Kuroń: prekursor programów kulinarnych

Nazwisko Kuroń jest dziś kojarzone przede wszystkim z kuchnią i gotowaniem, co jest zasługą właśnie Macieja, który jednak z początku zdawał się iść śladami rodziców. Planował studia na Uniwersytecie Warszawskim, ale wylądował na Wydziale Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Po strajkach Sierpnia 1980 i powstaniu Solidarności był inicjatorem powołania niezależnej organizacji studenckiej w Olsztynie. - Pierwszą rewizję pamiętam, gdy miałem cztery lata. Potem przenosiłem ulotki, bibułę, pieniądze. Sam wybierałem sobie trasy, wchodziłem w zaułek, przeskakiwałem przez płot, gubiłem „ogon”. W domu przysłuchiwałem się rozmowom ojca z Modzelewskim, Michnikiem - wspominał w rozmowie z Gazetą Wyborczą cytowaną przez Plejadę. W 1980 r. Kuroń uczestniczył w zjeździe założycielskim w Warszawie - jako delegat olsztyńskiej WSP wchodził w skład Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego, i to wedle jego pomysłu nowa, opozycyjna wobec władz komunistycznych, organizacja młodzieżowa przyjęła nazwę „Niezależne Zrzeszenie Studentów”.

Pasję do gotowania miał poczuć dzięki dziadkom - babcia miała być wyborną kucharką, zaś dziadek masarzem. Ową pasję rozwijał, gdy po zakończeniu stanu wojennego Kuroń wyjechał z Polski do USA i uczęszczał do The Culinary Institute of America. Gdy wrócił, zaczął uczyć Polaków gotowania i niemalże z marszu zdobył liczne grono fanów doceniających jego proste przepisy i osobiste ciepło okraszone serdecznym uśmiechem. Był autorem kilku książek kucharskich, w tym „Kuchni polskiej. Kuchni Rzeczypospolitej wielu narodów”. Wprowadził także gotowanie do polskiej telewizji. Widzowie kochali jego programy, których miał kilka - „Niebo w gębie”, „Gotuj z Kuroniem” i „Kuroń raz” oraz teleturniej „Graj z Kuroniem”. Swoje programu lubił zaczynać słowami: