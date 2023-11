Marta Kuligowska pochwaliła się dorosłymi bliźniakami. Helena i Franciszek to kopia słynnej mamy!

„Restauracja z Gwiazdami” to specjalny świąteczny program Magdy i Lary Gessler, który jeszcze przed Bożym Narodzeniem wyemituje na swojej antenie TVN. Złożone z dwóch odcinków kulinarne show będzie można obejrzeć 19 i 20 grudnia. Magda Gessler - sławna restauratorka, gwiazda „ Kuchennych rewolucji ” i jurorka „ MasterChefa ” - razem ze swoją córką Larą, która, podobnie jak mama, czuje się w kuchni jak ryba w wodzie, zaprosiły do swojej restauracji znane aktorki i dziennikarki oraz ich dzieci.

Do gotowania i pieczenia świątecznych przysmaków, pod opiekuńczymi skrzydłami Magdy i Lary, przystąpiły: Ewa Gawryluk z córką Marią, Klaudia El Dursi z synem Dawidem, Monika Mrozowska z córką Jagodą, Marta Kuligowska z bliźniakami Helą i Frankiem, Omenaa Mensah z córką Vanessą oraz Maja Popielarska z synem Janem. - Chcemy pokazać, jak gwiazdy spędzają święta, co podczas Wigilii króluje na ich stołach, które z dań należą w ich rodzinach do świątecznych hitów. Pomagamy im również dopracować świąteczne przepisy w wydaniu restauracyjnym. Najpierw gotujemy razem z gwiazdami, a następnie karmimy tymi potrawami naszych gości - wyjaśniła Lara Gessler.

