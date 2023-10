Marek Włodarczyk ma piekielnie przystojnego syna! Vincent Friesicke-Włodarczyk robił karierę w modelingu!

Syn Marka Włodarczyka to prawdziwy przystojniak

To właśnie w Niemczech Marek Włodarczyk poznał swoją drugą żonę - niemiecką aktorkę Karen Friesicke, z którą ma dwóch synów - Vincenta i Simona. Wcześniej aktor był w małżeństwie z Grażyną Dyląg, która urodziła mu syna Patryka. Okazuje się, że najstarszy syn Marka Włodarczyka, którego ten ma z niemiecką aktorką, z pewnością odziedziczył urodę po ojcu! Powiedzieć, że wyrósł na przystojnego mężczyznę, to jakby nie powiedzieć nic.

Marek Włodarczyk to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. 69-letni dziś aktor znany jest z licznych produkcji, jednak jego najpopularniejszymi rolami są te z seriali takich jak „Kryminalni” , czy „Sprawiedliwi - Wydział kryminalny” , gdzie wcielał się w role zatwardziałych gliniarzy. Aktor robił również karierę za naszą zachodnią granicą i miał okazję zagrać w wielu niemieckich filmach i serialach.

Vincent, który na co dzień mieszka w niemieckim Hamburgu, wykorzystywał swoją nieprzeciętną aparycję i kilka lat temu był wziętym modelem, który miał na swoim koncie współpracę z takimi markami jak Vesace czy Calvin Klein. Środkowego syna Marka Włodarczyka można było zobaczyć m.in. na pokazach w Mediolanie, Paryżu czy Londynie. Co ciekawe, modeling nie był jedyną pasją Vincenta. Przed laty próbował on nie tylko odebrać staranne wykształcenie, ale także wzorem swoich rodziców związać się z branżą filmową.