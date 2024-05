Maria Oleksiewicz z „Sanatorium miłości 6” już tak nie wygląda! Znika w oczach! Co za figura! Redakcja Telemagazyn

Fani programu „Sanatorium miłości 6” mogą przecierać oczy ze zdziwienia! Maria Oleksiewicz, o której taksówkarz Zygmunt z Krakowa mówił pieszczotliwie „patrz, jaka Balbina”, znika w oczach! Puszysta do tej pory seniorka pokazała serię zdjęć w różowym garniturze i jest nie do poznania! Co za przemiana!