Andrzej TO TEN Nowak i Maria Oleksiewicz razem zamieszkali? Wzburzony senior odniósł się do KŁAMSTW!

Teraz ponownie skontaktowaliśmy się z Andrzejem, który powiedział nam:

Do mnie też dotarły informacje, jakobym mieszkał u Marii, królowej turnusu „Sanatorium miłości”. Kompletne brednie. Mam gdzie mieszkać, a moje mieszkanie w Milanówku jest piękne. Jakiś pismak to sobie wymyślił. Król mieszka sam (śmiech) - wyznał Andrzej TO TEN Nowak w rozmowie z Telemagazyn.pl.