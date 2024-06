Andrzej TO TEN Nowak w ostrych słowach o Elżbiecie Urbaniak z „Sanatorium miłości 6”! Doczekał się odpowiedzi!

panie nowak Popularność uderza ci do głowy, pare razy pokazał sie w TV i proszę jaki znawca talentów Nie tobie oceniać mój głos .. celebryto za dychę Jednak Pamietaj ,że ci co się jąkają najpiękniej śpiewają .. co już masz znajomosci w telewizji

Mimo, iż Elżbieta wywoływała kontrowersje w programie, to wpis Andrzeja oburzył wiele osób. Głos zabrała też inna uczestniczka „Sanatorium miłości 6”, Maria Luiza Szyrocka, która napisała:

Andrzeju nie mogę uwierzyć że tak napisałeś .

Uważam że Ela jest naprawdę elokwentną kobietą i to udowodniła w SM .Co do śpiewu to każdy ma szansę spełniać swoje marzenia .

Elu kibicuję Ci całym serduchem ♥️