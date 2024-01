Marta Gałuszewska przed laty wygrała „The Voice of Poland”. Jak wygląda dzisiaj?

Co dzisiaj robi Marta Gałuszewska?

Kim jest Marta Gałuszewska?

Fanom programu „The Voice of Poland” Marty Gałuszewskiej przedstawiać nie trzeba. Reprezentując drużynę Michała Szpaka wygrała 8. edycję programu i zdobyła wóczas olbrzymią popularność. Słuchacze kochali jej piosenki, jak chociażby utwór „Nie mów mi”.

Później jednak Marta Gałuszewska trochę zniknęła z radarów słuchaczy. Co prawda nagrała kilka gościnnych występów oraz w 2019 roku wydała epkę „Reasons”, ale to już nie była ta skala popularności, co w momencie wygrania polskiego „The Voice”.