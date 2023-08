Maryla Rodowicz przeżyła chwile grozy w drodze na koncert! „Ledwo wylądowaliśmy, trzęsło nami okrutnie!”

Maryla Rodowicz przeżyła chwile grozy!

Maryla Rodowicz, to największa, polska diwa, która jest na scenie nieprzerwanie od ponad 50 lat! Artystka do dziś prężnie występuje, a żaden Polak nie wyobraża sobie koncertu Sylwestrowego bez jej udziału. Ostatnio gwiazda wybrała się do Rygi, na koncert „Łączy nas Bałtyk”. Jak się okazuje podróż nie należała do łatwych, a Rodowicz przeżyła prawdziwe chwile grozy! Jak napisała na swoim Instagramie: