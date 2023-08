Tak kwitła miłość Iwony Mazurkiewicz i Gerarda Makosza z „Sanatorium miłości”! Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia!

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz są w sobie zakochani po uszy

Iwona i Gerard poznali się na planie 2. edycji „ Sanatorium miłości ”, ale nie od razu między nimi zaiskrzyło. Piękna fizjoterapeutka i nauczycielka wychowania fizycznego oraz były ratownik górniczy nie spieszyli się z pogłębieniem relacji. Dali sobie czas i może właśnie to okazało się ich kluczem do... miłości.

„Sanatorium miłości” - kiedy ślub Iwony i Gerarda?

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to obecnie jedna z najpopularniejszych par seniorów w Polsce. W lipcu 2021 r. zaręczyli się na zamku w Niepołomicach. -To takie potwierdzenie naszej miłości, chociaż od początku mówiliśmy że do szczęścia żaden papierek nie jest nam potrzebny - wyznała Iwona w „Pytaniu na śniadanie”.

Para szykuje się już do ślubu, który ma się odbyć w sierpniu 2023 roku! Wiadomo, że wesele gwiazd „Sanatorium miłości” ma się odbyć na zamku w Niepołomicach.