Marzena Rogalska świeci potężnym dekoltem na filmowej premierze! 53-latka przyćmiła sporo młodsze gwiazdy!

Marzena Rogalska świeci potężnym dekoltem na filmowej premierze

Od pewnego czasu Marzena Rogalska znów jest na ustach wszystkich. Wszystko przez ostatnie zmiany w TVP i wymianę praktycznie całej ekipy „Pytanie na śniadanie”. Od tego czasu nazwisko Marzeny Rogalskiej regularnie przewija się pośród spekulacji na temat kolejnych nowych prowadzących śniadaniówkę TVP. Sama dziennikarka jednak stwierdziła jakiś czas temu w sieci, że póki co nie zamierza zmieniać pracodawcy i dobrze jej w TVN Style.

Niezależnie od tego, gdzie obecnie pracuje Marzena Rogalska, ta niezmiennie wzbudza ogromnie zainteresowanie mediów. Nie inaczej było we wtorkowy wieczór 6 lutego, kiedy to dziennikarka zjawiła się w w warszawskim KinoGramie, gdzie była jedną z gwiazd obecnych na medialnej premierze filmu „Bob Marley: One Love”. Tego wieczoru prezenterka zaskoczyła dość odważną jak na siebie stylizacją z przykuwającym uwagę pokaźnym dekoltem. Patrząc na zdjęcia z premiery, nie da się jednak ukryć, że 53-latka świetnie się w niej prezentowała i przyćmiła nie jedną sporo młodszą od niej gwiazdę!