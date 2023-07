Mecenas Piotr Kaszewiak ma przepiękną partnerkę. Jego ukochana to znana gwiazda TVP! Karol Gawryś

Mecenas Piotr Kaszewiak to obok Elżbiety Jaworowicz, jedna z głównych twarzy „Sprawy dla reportera”. Choć popularny adwokat dość mocno strzeże swojego życia prywatnego, to wiadomo co nie co na temat jego życia uczuciowego. Prawnik już od dłuższego czasu jest związany z piękną Igą Paradą, która podobnie jak jej wybranek, także robi medialną karierę w TVP.