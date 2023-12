Mirosław Baka kocha ją do szaleństwa! Aktorskie małżeństwo jest już razem prawie 40 lat!

Mirosław i Joanna Bakowie są już razem od prawie 40 lat!

Mirosław Baka już od wielu lat jest jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. Artysta regularnie występuje w lubianych filmach i serialach, a ostatnio można było go zobaczyć m.in. nominowanym do Oscara filmie „Chłopi”. Choć aktor cieszy się niesłabnącą popularnością, a jego twarz zna niemal każdy, bo niewiele się słyszy na temat tego, jak wygląda jego życie prywatne.

Kim jest kobieta, której udało się skraść serce aktora? Joanna Kreft-Baka, podobnie jak jej ukochany, również z zawodu jest aktorką. Nie jest ona jednak tak rozpoznawalna jak jej mąż. Joanna częściej niż w produkcjach filmowych i telewizyjnych pojawia się na teatralnych deskach. Para poznała się ponad 40 lat temu na egzaminach do szkoły teatralnej we Wrocławiu. Mieli od razu wpadli w sobie w oko. Oficjalnie parą zostali już w trakcie pierwszego semestru, jednak ten stan rzeczy nie trwał zbyt długo. Zakochanych po pewnym czasie dopadł kryzys i zdecydowali o rozstaniu. To właśnie wtedy oboje sobie uświadomili, że nie mogą bez siebie żyć.