Monika Janowska odsłoniła swoje chudziutkie nogi! Jest na czym zawiesić oko?

Program „Demakijaż” cieszy się niesłabnącą popularnością. Trudno się dziwić, skoro w roli prowadzącego jest Krzysztof Ibisz, a jego gośćmi znane postaci z polskiego show-biznesu.

O sukcesach, porażkach, radościach, smutkach i marzeniach przekutych w cele, tym razem opowiadali Monika i Robert Janowscy, którzy we wrześniu postanowili hucznie celebrować 10.rocznicę ślubu. Małżeństwo postanowiło po raz kolejny odnowić przysięgę małżeńską i tym samym po raz trzeci w towarzystwie rodziny i przyjaciół, przysięgali sobie miłość i wierność.

Biesiadujemy hucznie co 5 lat i był to plan od początku dalekowzroczny, aczkolwiek logiczny i głęboko przemyślany. Spotkaliśmy się dość późnawo, pobraliśmy jeszcze później i liczyć na to, że doczłapiemy do złotych godów byłoby ekstremalną naiwnością i szaleństwem - pisała w tym dniu Monika Janowska.