Monika Jarosińska przeżyła koszmar! Konieczna była operacja kręgosłupa. „Żyłam w permanentnym bólu. Cierpiałam w dzień i w nocy”

Monika Jarosińska pod koniec stycznia przeszła poważną operację kręgosłupa. Aktorka szybko wraca do zdrowia i jest pełna nadziei na przyszłość.

Przez cztery miesiące żyłam w permanentnym bólu. Cierpiałam w dzień i w nocy, nie mogłam chodzić, ból sprawiały mi najprostsze czynności. Operacja była jedyną możliwą drogą wyjścia. I dla mnie okazała się wybawianiem. Następnego dnia po operacji odpoczywałam, ale już kolejnego zaczęłam chodzić, w dodatku bez bólu. To było najwspanialsze uczucie, jakiego doświadczyłam od dawna, nie mogłam w to uwierzyć. To wspaniale, jak po miesiącach cierpienia i złych myśli, wszystko znika. Chodziłam, cieszyłam się jak dziecko, byłam szczęśliwa - zdradziła aktorka.