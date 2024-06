Teresa Lipowska wśród irysów wspomina zmarłego męża. To już 18 lat od śmierci Tomasza Zaliwskiego. „Przymykam oczy i widzę Tomka”

Mam duży, piękny balkon, ale to nie to samo, co odpoczynek w zieleni, gdzie tak pięknie śpiewają ptaszki. Niedaleko mojego mieszkania jest malutki park z oczkiem wodnym. Kiedy tam jestem i patrzę na wodę, to widzę mój ukochany Augustów. Pałki wodne, tataraki, pływające kaczuszki. Cudowny odpoczynek. Nawet książki nie muszę wyjmować. Siedzę i odprężam się. Moje myśli są hen daleko nad augustowskimi jeziorami - przyznaje Teresa Lipowska.