Tak wyglądała młodziutka Teresa Lipowska. Gwiazda „M jak miłość” zachwycała nie tylko urodą, ale i nogami do samego nieba!

Tak wyglądała młodziutka Teresa Lipowska

Teresa Lipowska dziś należy do grona najbardziej cenionych polskich aktorek. Choć obecnie kojarzona jest ona głównie przez pryzmat roli Barbary Mostowiak w „M jak miłość”, gdzie występuje od 1. odcinka, to artystka może pochwalić się wyjątkowo bogatą filmografią. Jej początki sięgają już 1950 roku, kiedy to jako 13-latka wystąpiła w filmie „Pierwszy start” Leonarda Buczkowskiego.

Z czasem reżyserzy zaczęli wręcz się bić o Teresę Lipowską. Aktorka zachwycała bowiem widzów nie tylko talentem, ale i urodą! Z czasem doceniono również jej zdolności wokalne i emisyjne głosu. Aktorka zaczęła być zatrudniana do jako aktorka dubbingowa oraz występowała w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Łącznie w jej filmografii można znaleźć grubo ponad 100 pozycji, na które składają się zarówno role teatralne, filmowe, serialowe i dubbingowe.