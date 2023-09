MTV: VMA 2023. Gala na żywo na antenie MTV Polska! Gwiazdy rapu opanują scenę! Krzysztof Połaski

MTV i BACARDí ogłaszają gwiazdorski występ finałowy tegorocznej gali Video Music Awards z udziałem jednych z najbardziej znanych artystów MTV. Wśród nich pojawią się Darryl „DMC” McDaniels, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five i LL COOL J. Artyści dołączają do wcześniej ogłoszonych wykonawców – Lil Wayne'a i Nicki Minaj – którzy upamiętnią 50. rocznicę powstania hip-hopu. Transmisja z gali na żywo w MTV Polska już w nocy z wtorku na środę o godz. 2:00.