„Nasz nowy dom 21” odcinek 5. w Stasinie. Nie mieli łazienki, a ciepło dawała jedynie kuchnia. Ekipa stworzyła dla nich prawdziwy dom

Do dyspozycji mieli dwa pomieszczenia, które musiały spełniać wszystkie funkcje normalnego domu. Jeden z nich był kuchnią, łazienką, sypialnią mamy, jadalnią i pokojem dziennym. Drugi był pokojem nastolatków. Rodzina kąpie się w pokoju dziennym za zasłonką. Dzieci nie miały przestrzeni do rozwoju swoich wyjątkowych pasji, a zmagający się z zespołem Aspargera Nataniel dramatycznie potrzebował własnej przestrzeni. Za zmiany w życiu tej rodziny zabrała się ekipa w składzie: Ela Romanowska, Marta Kołdej i Przemek Oślak z brygadą. Spróbowali spełnić marzenia wszystkich domowników i w ok. 45-metrowym mieszkaniu znaleźli przestrzeń dla każdego!

W czasie gdy w domu będzie działa się prawdziwa rewolucja, pani Kasia została zaproszona na ćwiczenia z pewności siebie, a potem do studia detailingu (to wymarzone miejsce pracy Pani Kasi). Następnie przystąpiła do lekcji numer dwa, czyli próbnej rozmowy kwalifikacyjnej. To wszystko ma pomóc jej w wejściu na rynek pracy.