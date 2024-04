Nergal pokazał piękną ukochaną, a Anna Kalczyńska pochwaliła się przemianą! Tak wyglądała premiera spektaklu „Matka”

Cała nasza inscenizacja jest oparta na tym, że matka jest wytworem wyobraźni, wspomnienia, snu, jakkolwiek by tego nie nazywać, Leona, czyli jej syna. Wiadomo, że Witkacy to groteska i wiadomo, że na samym początku tego dramatu jest napisane, że jest to wyjątkowo niesmaczna sztuka. Więc matka grana przeze mnie jest wyobrażeniem i pewnym wspomnieniem jej syna. Witkacy nie jest tak łatwo przyswajalny. Musimy zakładać, że widz nie będzie miał na świeżo przeczytanej „Matki”, więc bardzo dbamy o to, żeby ten przekaz był jasny. Zapraszam ze swojej strony z wielką przyjemnością. Sztuka ma 100 lat, ale cały czas odnajdujemy w niej aktualne rzeczy, choć żyjemy już w innym świecie. Jesteśmy wszyscy po terapiach i właściwie pierwszą rzeczą, którą zabijamy albo chwytamy zębami i łapiemy za gardło, to jest właśnie matka. Nasze relacje z matkami wyglądają inaczej. W tamtym czasie była zupełnie inna matka, była rzeczywiście święta, ale to, że mamy już inne spojrzenie na nasze matki, nie oznacza, że nie tkwimy dalej w toksycznych relacjach. Matka i syn są tak ze sobą splątani, że kochają się i nienawidzą jednocześnie, że chcą się rozłączyć, ale są zrośnięci. To jest jeden bohater, który rozkłada się na dwie postaci w dramacie. Nie istnieją bez siebie nawzajem i jednocześnie też wiedzą, że ta śmierć też ich nie uwolni jednego czy drugiego. Jest też mowa o wyparciu matka, ślepnie w moim przekonaniu, metaforycznie mówi o tym, że nie chce tego oglądać. Oczekiwania wobec syna były zupełnie inne, a za tym, kiedy musiała się skonfrontować z prawdą, powiedziała, że już nie chce. Ja nie chcę nic widzieć. Ja jestem ślepa. Ja oślepnę - mówi Agata Kulesza.