Nie żyje Patricia Bredin, legenda konkursu Eurowizji. Reprezentantka Wielkiej Brytanii miała 88 lat

Jak poinformował portal BBC, Patricia Bredin zmarła 13 sierpnia. Gdy wspominała konkurs Eurowizji, opowiedziała o tym jak to się stało, że zaśpiewała właśnie tę piosenkę:

Two songs had been chosen and each one had to be sung by two different performers, but they had a problem because nobody wanted to sing that terrible little song called All. (Były wybrane dwie piosenki, które miało wykonywać dwoje wykonawców. Był jednak problem, ponieważ nikt nie chciał zaśpiewać tej okropnej pioseneczki „All” - tłum.)