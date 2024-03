Nina Andrycz zachwycała na scenie i ekranie. Przeżyła ponad 101 lat! Nie bała się zlekceważyć Józefa Stalina!

Personifikacja teatru

Personifikacja teatru - to chyba odpowiednie określenie na Ninę Andrycz, bo trudno wśród aktorek bądź aktorów znaleźć kogoś, kto równie mocno żył sceną. Kto pochłaniał każdą swoją kolejną rolę. Kto stawiał teatr nad życie rodzinne. To wymowne, że Nina Andrycz każdą swoją rolę nazywała własnym dzieckiem, przez co nigdy sama nie chciała mieć dzieci. W mniejszych bądź większych bólach rodziła swoje sceniczne kreacje.

Już jako dziecko pokochała teatr

Królowa Teatru Polskiego

Związek Niny Andrycz i Józefa Cyrankiewicza

Po wojnie powróciła do swojego domu, czyli Teatru Polskiego. To właśnie na scenie wypatrzył ją Józef Cyrankiewicz, który już wtedy był premierem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Pobrali się w 1947 roku, chociaż początkowo Andrycz chciała być tylko jego przyjaciółką, ale urok mężczyzny zwyciężył. Niestety, chociaż Andrycz i Cyrankiewicz przeżyli razem 21 lat, to jej miłość do teatru wygrała. Mąż zawsze był na drugim miejscu. Do tego, Nina Andrycz nie chciała mieć dzieci. Nie miała instynktu macierzyńskiego, a każda ciąża kończyła się aborcją. Cyrankiewicz nie mógł tego zaakceptować. Dzięki małżeństwu z Cyrankiewiczem, Andrycz miała okazję poznać możnych ówczesnego świata. Charles de Gaulle ją fascynował, a Józef Stalin żenował. Chociaż przywódca ZSRR uwielbiał aktorkę, to ona nie bała się go lekceważyć. Podarowanego futra nigdy nie założyła, a kolację ze Stalinem opuściła na rzecz... zagrania w spektaklu. Nikt wtedy nie wiedział, jak na taki policzek zareaguje Stalin. Mogło się skończyć najgorzej.