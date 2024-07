O żonie Jerzego Stuhra kiedyś słyszał cały świat! Mało kto wiedział, co robiła przed laty Barbara Stuhr

Historia miłości Jerzego i Barbary Stuhrów

Jerzy i Barbara Stuhrowie są żywym dowodem na to, że nawet w show-biznesie jest miejsce na prawdziwą i dozgonną miłość. Tworzą oni małżeństwo już przeszło 50 lat. Jerzy Stuhr i Barbara Kóska znali się jeszcze z czasów dzieciństwa. Chodzili też razem do przedszkola, a potem na religię do salki katechetycznej. W późniejszych latach również razem studiowali. Choć chodzili do dwóch różnych szkół, to znajdowały się one w tym samym budynku. Jerzy Stuhr dość szybko sobie uświadomił, że to Barbara jest miłością jego życia.