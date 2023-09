Oto gospodarstwa bohaterów „Rolnik szuka żony 10”. Setki hektarów, ośrodek jeździecki i wielkie szklarnie!

Oto gospodarstwa rolników z 10. edycji!

„Rolnik szuka żony” to światowy fenomen, który w Polsce doczekał się już 10. edycji! Czasy jednak mocno się zmieniły i dzisiaj praca na roli to już nie powód do wstydu. Nowi bohaterowie są na to najlepszym dowodem! Jak mieszkają i pracują na co dzień?

Artur ma 28 lat i ponad stuhektarowe gospodarstwo! Młody rolnik pracuje tam wraz ze swoimi dziadkami i rodzicami. Odnajduje się w tym, a jego pasją jest prowadzenie wielkich maszyn. Przystojny, młody i pracowity - wzbudził spore zainteresowanie i doczekał się ponad 140 listów!