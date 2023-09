„Rolnik szuka żony”. Oto rolniczki, które szukały miłości w programie! Której z nich udało się znaleźć drugą połówkę? Redakcja Telemagazyn

„Rolnik szuka żony” to obok „Sanatorium miłości” najbardziej przebojowy program TVP. Widzowie są już po pierwszym odcinku 10. edycji show, w którym osoby mieszkające na wsi poszukują swoich drugich połówek. Uczestnikami programu nie są jednak tylko mężczyźni, ale także i kobiety. To właśnie one sprawiają, że o tym programie jest głośno! Zobaczcie, które panie wzięły udział w „Rolnik szuka żony”! Którym się udało znaleźć drugą połówkę?