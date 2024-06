Oto najpiękniejsze polskie biegaczki! Nie tylko Ewa Swoboda rozpala zmysły kibiców!

Oto najpiękniejsze polskie biegaczki!

Kobieca lekkoatletyka od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem w naszym kraju. Tyczy się to zwłaszcza wszelkich konkurencji biegowych, w których w ostatnich latach osiągaliśmy niemałe sukcesy. Od dłuższego czasu jedną z najpopularniejszych polskich biegaczek jest Ewa Swoboda, która co chwilę dostarcza polskich kibicom niemałe powody do radości. Jeszcze nie tak dawno wszyscy zachwycali się jej występem Halowych mistrzostwach świata w Glasgow, gdzie zdobyła tytuł wicemistrzyni świata w biegu na 60 metrów, a ostatnio po raz kolejny dała kibicom niemałe powody do radości - zdobywając srebrny medal mistrzostw Europy w Rzymie!