Paweł Wilczak dziś jest cenionym aktorem, lecz początki były trudne! Kelner, sprzedawca i kierowca ciężarówki - tego o nim nie wiecie

Paweł Wilczak urodził się 29 lipca 1965 roku w Poznaniu, a wychował w miejscowości Wronki pod Szamotułami. Po ukończeniu liceum dostał się na wydział aktorski PWSFTViT w Łodzi. Został aktorem Teatru Nowego w Warszawie.

Zanim osiągnął zawodowy sukces, aktor łapał się różnych zajęć. Otwarcie przyznaje, że czasami było mu bardzo trudno się utrzymać. Kiedy nie dostawał propozycji nowych ról, nie wstydził się pracować jako kelner, sprzedawca patelni i neseserów, czy kierowca ciężarówki.

Nie było to nic miłego, bo przecież rachunki musiałem za coś płacić. Przez długi czas się do tego nie przyznawałem, ale był taki moment, kiedy niemalże nie wychodziłem z domu, bo nie miałem pieniędzy na życie. (...) Pomieszkiwałem wtedy u znajomej, która pracowała gdzieś za granicą i nie było jej w domu. Wyjadałem jej więc z szafek kuchennych Nesquik i CornFlakesy oraz inne paczkowane rzeczy. To mnie ratowało w tym najtrudniejszym okresie