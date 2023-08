„Pierwsza miłość” odcinek 3648. Dorota udawała utratę pamięci!? Zaskakujące wnioski policji! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Pierwsza miłość” odc. 3648 - co się wydarzy?

Już niebawem czekać będą na nas kolejne emocjonujące wydarzenia w „Pierwszej miłości” . W odcinku 3648, który zostanie wyemitowany w środę 13 września dojdzie do zaskakującego zwrotu akcji jeśli chodzi o zaginięcie Doroty. Po tym, jak Dorocie udało się przeżyć koszmarny wypadek spowodowany przez żonę Lipińskiego, ta straciła pamięć i jest kompletnie nieświadoma tego, co się wydarzyło. Teraz jako Daria mieszka w domu niejakiej Jadwigi, która stara się wykorzystać wyjątkową sytuację dziewczyny do własnych celów.

Okazuje się, że w już w pierwszych powakacyjnych odcinkach Dorota przyjedzie na koncert do Wrocławia, gdzie zauważyła ją Kalina. Przejęta Kalina mówi Arturowi o tym, że widziała Dorotę żywą i w dodatku szczęśliwą z tajemniczym Leszkiem. Dziwi ją jednak, że Dorota wydawała się jej nie poznawać. Z kolei Hubert sugeruje będącemu w szoku Arturowi, że Dorota być może wcale nie chce zostać odnaleziona. Tymczasem „Daria” nie rozumie tego co zaszło we Wrocławiu. Leszka martwi jej nagła zmiana nastroju. Jadwiga cieszy się, że „Daria” mimo wszystko do niej wróciła. Po tym, jak Dorota pojechała na koncert, bała się, że straciła ja na zawsze.