„Pierwsza miłość” odcinki 3792 - 3795. Kulas zrobił kolejne dziecko!? Zostawi swoją ciężarną kochankę? [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

W najnowszych odcinkach „Pierwszej miłości” będzie się działo w Wadlewie. Kulas, który dopiero co oficjalnie związał się z Anielą, nie będzie mógł się cieszyć związkiem z nauczycielką swojej córki zbyt długo. Po tym, jak Kulas przyczynił się do schwytania kłusowników, sprawą zainteresowała się nawet telewizja. Podczas przygotowań do wywiadu Sylwester chwali Anielę za jej udział w śledztwie. Gdy para niedługo później wyląduje w łóżku, do drzwi puka gość, który wywróci ich przyszłość do góry nogami.

Do Wadlewa po długiej przerwie powróciła żona Sylwestra. Po jej powrocie z Niemiec, między Kulasem a Pamelą dochodzi do kolejnych awantur. Sylwester chce się jej pozbyć i zacząć nowe życie u boku nauczycielki Anieli. Żona Kulasa jest jednak głucha na jego racje. Zaczyna szukać wsparcia pośród mieszkańców Wadlewa.