Piotr Hubert Langfort startuje w wyborach do Sejmu! Z ramienia której partii kandyduje Król Turnusu „Sanatorium miłości”?

Piotr Hubert Langfort chce podbić świat polityki!

Jakiś czas później Piotr Hubert Langfort ponownie przypomniał o sobie widzom TVP. Obdarzony potężnym barytonem senior wziął udział w 4. edycji „The Voice Senior” . Hubertowi, który dołączył do drużyny Alicji Węgorzewskiej udało się dojść aż do półfinału , gdzie zachwycił pięknym wykonaniem hitu Zbigniewa Wodeckiego Lubię wracać tam gdzie byłem.

Mam zaszczyt kandydować w okręgu wyborczym 31 z miejsca 12. "Jedynkę" u nas ma Pan Premier Mateusz Morawiecki - zdradził w rozmowie z Telemagazynem.

A co go skłoniło do ubiegania się o poselski mandat? O tym ulubieniec telewidzów też nam opowiedział.