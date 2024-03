Piotr Polk ciężko pracował na sukces. To, co dla innych było naturalne, dla niego było kompletnie obce! „Poświęciłem tysiące godzin”

Piotr Polk nie znał polskiego

Niewielu jednak wie, że sukces w przypadku Polka jest okupiony ogromną pracą. Od dziecka uwielbiał sztukę i to właśnie z nią wiązał swoją przyszłość. Jego rodzice dostrzegli muzyczny talent syna i pomogli mu go rozwijać. Młody Polk uczył się grać na akordeonie i ukończył Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia. Za radą ojca zdecydował się zdobyć konkretny fach i skończył także szkołę elektryczną, choć nie porzucił marzeń o byciu artystą. W końcu wybrał aktorstwo. Jednak aby spełnić swoje marzenie, musiał... nauczyć się języka polskiego. - Chyba jestem jedynym z tej rodziny, który postanowił nauczyć się płynnie języka polskiego - wyznał w wywiadzie dla Polskiego Radia.

Polk jednak nie uczył się pięknej polszczyzny, by odciąć się od swoich korzeni i dziedzictwa. - Nauczyłem się mówić po polsku, chciałem zniwelować do maksimum akcent, ale nie po to, by się pozbyć śląskości, tylko dlatego, że język jest podstawowym narzędziem pracy aktora. Mogę zagrać Ślązaka, w śląskim filmie, teatrze, ale też mogę mówić piękną poezję w języku polskim - zaznaczył w rozmowie z Śląskie Nasze Miasto (2011).

Zaskoczeni?